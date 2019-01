Ag. Locatelli: “Ha avuto coraggio a lasciare il Milan. Il Sassuolo lo acquisterà per 12 milioni”

Stefano Castelnovo, agente di Manuel Locatelli, ha parlato a gazzetta.it: "Ha avuto coraggio a lasciare il Milan, non è da tutti. Scelta, secondo me, vincente. È grato alla sua ex squadra, ma era giusto guardare avanti. Il Sassuolo lo acquisterà per 12 milioni (più 2 di bonus, ndr), poi vedremo. Ma credo proprio resterà per almeno un'altra stagione".