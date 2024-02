Anche Gimenez sul taccuino del Milan per l'estate. Ma il costo è elevato

vedi letture

Sono diversi i nomi inseriti sul taccuino della dirigenza rossonera per l'acquisto di un nuovo centravanti quest'estate. Tra questi c'è pure quello di Santiago Gimenez, attaccante classe 2001 del Feyenoord e della nazionale messicana. Un profilo che il Milan segue, secondo la Gazzetta dello Sport, soprattutto per i suoi numeri: ogni partita tira in porta almeno due volte di media e ha segnato già 19 gol in questo campionato, dopo averne segnati 15 la passata stagione. E' un attaccante da area di rigore, che "sente" il gol.

Anche qui c'è però un ostacolo. Un attaccante con questi numeri e questo rendimento non può passare inosservato, ma soprattutto non verrà svenduto. Il valore del cartellino dell'attaccante messicano, infatti, sarebbe già lievitato fino ai 50 milioni di euro, anche se la rosea sottolinea che sarebbero compresi anche i bonus in questa valutazione.