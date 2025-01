Anche il Dortmund su Marcus Rashford: tutte le soluzioni sono ancora possibili

Nelle ultime ore il nome di Marcus Rashford si è fatto caldissimo. L'attaccante inglese di 27 anni è in rotta con il Manchester United in cui non trova più spazio e dove è finito ai margini. Sul giocatore è stato segnalato anche l'interesse del Milan a cui il calciatore sarebbe stato proposto. Ma come riporta oggi David Ornstein, collega di The Athletic, sul giocatore ci sarebbe anche il forte interesse del Borussia Dortmund, e non solo. Anche diversi club di Premier e la Juve seguono questa pista.

Tutte le soluzioni sono possibili e rimangono aperte sul tavolo: l'obiettivo, visto lo stipendio elevato, è quello di portarsi in prestito Rashford per almeno sei mesi. Tra le opzioni non va comunque scartata nemmeno la permanenza in Inghilterra.