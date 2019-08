Secondo quanto riportato da AS, Angel Correa non è presente all'allenamento dell'Atletico Madrid di oggi. Il quotidiano spagnolo sostiene che il trasferimento dell'argentino al Milan, ormai prossimo al completamento, potrebbe concretizzarsi già domani. I colchoneros, però, riferiscono che il numero 10 avrebbe svolto lavoro differenziato in palestra.