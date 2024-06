Atalanta, chiesto uno sconto al Milan per il riscatto di De Ketelaere. No dei rossoneri

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, riporta questo aggiornamento sul futuro di Charles De Ketelaere: "Dopo l'ottima stagione giocata con l'Atalanta, culminata con la vittoria dell'Europa League, Charles De Ketelaere ha convinto la società bergamasca a riscattarlo. L'ad nerazzurro Luca Percassi ha confermato la volontà del club in tal senso e lo stesso De Ketelaere ha dichiarato che vorrebbe rimanere a Bergamo. Tuttavia, come riportato da Manuele Baiocchini per Sky Sport, il riscatto potrebbe essere meno semplice del previsto.

L'Atalanta, infatti, ha chiesto al Milan di abbassare il prezzo per il riscatto dell'attaccante belga, fissato la scorsa estate a 22 milioni di euro. Al momento però i rossoneri non sembrano intenzionati a venire incontro alla squadra di Bergamo, ritenendo giusta la cifra stabilita. La situazione andrà gestita dalle due squadre nei prossimi giorni. Se non si dovesse trovare una soluzione entro il 14 giugno (ultimo giorno disponibile per riscattare i giocatori in prestito) De Ketelare rientrerebbe al Milan, che dovrebbe trovare un nuovo acquirente. Questi soldi erano già tenuti in conto dai rossoneri per fare mercato, ma con questo ostacolo inatteso ora il club potrebbe dover rivedere i suoi piani per l'estate".