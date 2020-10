Atalanta, tegola Caldara: lesione al tendine rotuleo, fuori fino al 2021

Non c'è pace per Mattia Caldara, giocatore in prestito dal Milan fino al 30 giugno 2021 con diritto di riscatto all'Atalanta. Il centrale degli orobici dovrà stare nuovamente fermo ai box. L'ex rossonero si è sottoposto a un nuovo esame, che ha evidenziato una lesione al tendine rotuleo sinistro. Nei prossimi giorni il difensore deciderà quando operarsi e dove, ma le tempistiche indicano il recupero in circa 3 mesi. Il 2020 di Caldara è già terminato in anticipo.