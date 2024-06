Baiocchini: "Entro il 14 giugno l'Atalanta dovrà decidere se riscattare De Ketelaere, il Milan al momento non concede sconti"

Manuele Baiocchini, giornalista e inviato sprortivo è intervenuto così a Sky Sport in merito alla particolare situazione tra il Milan, De Ketelaere e l'Atalanta. Un tira e molla in merito al riscatto del fantasista belga che dovrà per forza essere risolto entro il 14 giugno. Queste le sue parole:

Su De Ketelaere: "Si è creato un problema con l'Atalanta per De Ketelaere, ricordiamo le date: dal 12 giugno a venerdì 14 le squadre che hanno i giocatori in diritto di riscatto possono riscattare i giocatori, quindi entro questi giorni le società dovranno trovare degli accordi. Entro il 14 giugno l'Atalanta dovrà decidere se riscattare De Ketelaere, ciò che sappiamo è che i nerazzurri hanno chiesto uno sconto, ma il Milan non vorrebbe farlo. C'è questo tira e molla che andrà risolto, è una situazione abbastanza spinosa al momento".