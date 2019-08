Baiocchini: "Milan-Correa, la situazione è in fase di stallo"

Manuele Baiocchini di Sky Sport ha parlato della situazione relativa ad Angel Correa, oggetto di desiderio del Milan: "E' una situazione in fase di stallo, i ruoli in cui potrebbe giocare Correa sono già occupati da Suso e Leao, che Giampaolo sta provando negli allenamenti di questi giorni rispettivamente come trequartista e seconda punta. Il Milan non ha grande fretta, nonostante sia un giocatore che piaccia. E' un leader, questo ci dicono di Correa. Il ragazzo vuole il Milan e anche a livello caratteriale potrebbe dare qualcosa in più ai rossoneri, che continuano a trattarlo, nonostante le proposte che arrivano all'Atletico Madrid".