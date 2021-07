Baiocchini: "Milan, il nome nuovo per la difesa è quello di Giuseppe Pezzella"

Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'interesse del Milan per Giuseppe Pezzella: "Attenzione per il terzino sinistro, potrebbe esserci la valutazione su Giuseppe Pezzella, che è sceso di categoria con il Parma. Il Milan ha fatto una valutazione. La settimana scorsa sembrava un affare ben avviato, poi il Milan si è preso qualche giorno in più per decidere. Come nome nuovo possiamo dire che Giuseppe Pezzella è un’idea, non ancora una trattativa".