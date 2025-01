Baiocchini: "Rashford prende 14 mln d'ingaggio, fuori portata per il Milan. Ma se lo United contribuisce in maniera sostanziale..."

Manuele Baiocchini, in diretta su Sky Sport 24, parla degli ultimi rumor di mercato che vedrebbero Rashford essere stato offerto al Milan:

“Ci sono nomi che interessano come quello detto ieri sera che è di Marcus Rashford. Giocatore straordinario, ha giocato più di 400 partite con lo United e 60 con l’Inghilterra, con cui ha fatto 17 gol. Parliamo di un top player che i siti di settore valutano tra i 50 e i 60 milioni di euro, che però nelle ultime settimane ha avuto dei problemi con il nuovo allenatore, Amorim. Appena arrivato il portoghese ha giocato titolare le prime due partite, poi è stato messo in panchina, Amorim ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto pensare ad un comportamento poco professionale da parte di Rashford. Lui ha giocato a destra, a sinistra e anche prima punta.

Nel Milan potrebbe essere il vice Leao o l’alternativa a Morata ed Abraham. Sostanzialmente è un’opportunità che il Milan sarebbe anche pronto a cogliere. Se il Manchester United da in prestito un giocatore come Rashford il Milan sarebbe interessato, molto interessato. Però c’è il capitolo relativo all’ingaggio: Rashford prende 14 milioni di euro l’anno, da qui a giugno sarebbero 7 milioni. Un ingaggio totalmente fuori dalla portata di qualsiasi squadra italiana. Se il Manchester United dovesse darlo in prestito e contribuire all’ingaggio in maniera sostanziale allora il Milan sarebbe pronto a parlarne in maniera molto concreta, cosa che per ora non è ancora iniziata ma l’idea è in ballo”.