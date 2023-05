Bayern su Theo Hernandez: il Milan lo reputa un perno del progetto

MilanNews.it

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Real Madrid starebbe puntando su Alphonso Davies per rinforzare la sua fascia sinistra e, di conseguenza, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Theo Hernandez, terzino del Milan; in Bavaria, tra l'altro, gioca già un Hernandez: il fratello Lucas, rientrato nei giorni scorsi in gruppo dopo la rottura del crociato durante il Mondiale.

Il prezzo di Theo Hernandez è molto alto e, ad oggi, sfiora i 100 milioni di euro. Nelle ultime due stagioni, il 19 rossonero ha confermato di essere abbondantemente tra i primi al mondo nel suo ruolo ed è scontato che i top club d'Europa siano interessati a lui; molti tra questi hanno la catena sinistra già occupata, ma, in caso di cessione di Davies, il Bayern Monaco avrebbe certamente bisogno di rinforzarla con un acquisto di lusso. Theo Hernandez è, ovviamente, il primo nome a cui un club del genere e una dirigenza del genere possano pensare.La realtà, comunque, racconta una storia favorevole al mondo Milan: Theo Hernandez piace piacerà, probabilmente offerte allettanti ne sono arrivate e ne arriveranno, ma il numero 19 è uno dei perni del progetto presente e futuro del Milan e difficilmente lascerà Milano in estate. Nel febbraio 2022 Theo ha rinnovato il contratto con il Milan fino al 2026, ereditando anche il ruolo di vice-capitano, segno evidente della volontà di trattenerlo a lungo. Certo, se dovessero arrivare offerte irrinunciabilio qualche pensierino lo si farà, ma il Milan, al momento, non vorrebbe assolutamente privarsi di Theo Hernandez.