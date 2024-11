Belahyane più di Frendrup per la mediana del Milan: è tutta una questione di liste

vedi letture

Nel prossimo calciomercato invernale il Milan con ogni probabilità farà qualcosa per andare a rinforzare la mediana di Paulo Fonseca, anche perché c'è da sostituire o comunque affiancare qualcuno all'incognita Bennacer, che per gennaio dovrebbe tornare disponibile dopo il grave infortunio al polpaccio rimediato nel corso della prima sosta per le Nazionali di questa stagione.

A fronte di questo la dirigenza rossonera avrebbe iniziato a valutare qualche profilo interessante, su tutti quelli di Johnny Cardoso del Real Betis, Morten Frendrup del Genoa, e per ultimo Reda Belahyane dell'Hellas Verona.

Fra tutti, scrive questa mattina Tuttosport, starebbe in queste ore prendendo in maniera importante quota quello del marocchino classe 2004, che in questo inizio di stagione starebbe attirando su di sé l'attenzione di diverse squadre grazie al suo ottimo rendimento. Non si tratta essere solo una questione di soldi, ma anche di liste, visto che Belahyane converrebbe rispetto al Frendrup o al Cardoso si turno perché è un Under 22 e quindi, in Serie A, potrebbe essere utilizzato liberamente senza necessità di registrazione nella lista principale, esattamente come accade con Yunus Musah. In un’eventuale lista Champions, invece, sarebbe necessaria l’uscita di un non formato per fargli spazio.