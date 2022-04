Bennacer fa 100 e Maldini 'conferma' il rinnovo. Nel Milan di Pioli è fondamentale

MilanNews.it

Le 100 presenze collezionate con la maglia da rossonera da Ismael Bennacer sono state occasione per Paolo Maldini per consegnargli, in primis, una targhetta celebrativa, e poi per 'confermare' non esplicitamente il rinnovo con il Milan: "Congratulazioni per le tue 100 presenze in 3 anni. Speriamo - si è augurato il dt rossonero - che ce ne possano essere tante altre, magari anche con qualche trofeo".

Questione rinnovo

L'accordo è praticamente definito già da tempo e l'annuncio del prolungamento di contratto di Bennacer dovrebbe arrivare a fine campionato, quando tutte le acque della logorante stagione di campo si saranno calmate; l'algerino dovrebbe presto firmare fino al 2026 con un adeguamento salariale corrispondente a 3 milioni di euro circa più bonus.

Nuovamente titolare

Nel frattempo, Isma si è ripreso alla grandissima il suo posto da titolare del Milan, perso un po' nella prima parte di stagione tra infortuni ed esplosione di Tonali. Oggi il numero 4 è imprescindibile, perché recupera palloni e li distribuise, sa condurre l'azione palla al piede o giostrarla in verticale: sa essere il centrocampista completo e dinamico che tanto piace a Pioli. E, di questo passo, fare tante altre presenze oltre le 100 già raccolte non sarà così complicato... "Magari con qualche trofeo"!