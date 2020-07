Bennacer, il Milan non lo cede ma in Algeria insistono: il PSG è in pole per prenderlo

Non si arrestano i rumors sul futuro di Ismael Bennacer, regista algerino del Milan. L'ex giocatore dell'Empoli è uno dei grandi obiettivi per l'estate del Paris Saint-Germain: è un vero e proprio pallino del ds Leonardo ma i rossoneri non avrebbero intenzione di cederlo. Sul tavolo una proposta da 40 milioni di euro, il media algerino Competition considera il PSG comunque avanti nella corsa al giocatore rispetto a Manchestger City, Real Madrid e Manchester United, anche grazie alle buone relazioni dell'agente col Paris.