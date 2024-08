Bennacer piace al Marsiglia. E i francesi devono trovare una sistemazione a Veretout

vedi letture

Il Marsiglia è interessato a Ismael Bennacer. I francesi hanno richiesto l'algerino al Milan proponendo un prestito, riporta gazzetta.it, considerando l'alto ingaggio dell'algerino.

Dalla Francia sottolineano come il Marsiglia, dall'altra parte, stia cercando una nuova collocazione per Jordan Veretout, giocatore che Paulo Fonseca conosce molto bene avendolo allenato alla Roma. Scenario da tenere d'occhio in queste ultime ore di mercato.