Anche la Roma si muove per Domenico Berardi del Sassuolo, scrive oggi il Corriere dello Sport. Dopo esser finito nel mirino di Juventus, Milan e Fiorentina, l'esterno neroverde è uno dei nomi per José Mourinho in vista del prossimo anno, anche se per l'eventuale affondo sarebbe necessario trovare i fondi dal mercato in uscita.