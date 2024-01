Bianchin: "Chaka Traorè potrebbe lasciare il Milan in prestito"

Dopo l'amaro pareggio contro il Bologna, nell'ambiente Milan si pensa adesso alla prossima sfida di campionato, sabato alle 18:00 in casa del Frosinone. E' anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza rossonera attiva sia in entrata sia in uscita in questi ultimi giorni di sessione invernale. Come riportato dal collega Luca Bianchin tramite le proprie piattaforme social, Chaka Traorè potrebbe lasciare il Milan in prestito.

Sul giovane attaccante rossonero ci sarebbe il Losanna (Svizzera) e il WBA, quinto in Championship.