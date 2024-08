Bild - Milan, pronti 16 milioni per Manu Konè. Il Borussia Monchengladbach ne chiede 25 (bonus esclusi)

Secondo quanto riferisce la Bild, il Milan, nonostante abbia già preso Fofana, non sembra aver mollato la presa per Manu Konè che potrebbe quindi non essere una semplice alternativa all'ormai ex mediano del Monaco. I rossoneri avrebbe pronta un'offerta da 16 milioni di euro, ma la richiesta del Borussia Monchengladbach è di 25 milioni, bonus esclusi. La distanza è importante, ma non è escluso che un accordo possa essere trovato a metà strada, quindi intorno ai 20 milioni di euro.

Questi i numeri di Koné nella stagione 2023-2024 con la maglia del Borussia Mönchengladbach:

PRESENZE BUNDESLIGA: 22

PRESENZE COPPA DI GERMANIA: 3

PRESENZE TOTALI: 25

MINUTI IN CAMPO: 1717'

GOL: 2

AMMONIZIONI: 4

ESPULSIONI: 1