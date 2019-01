Bucchioni: "Milan, ritorno di fiamma per Carrasco. I rossoneri non mollano Sensi"

Presentato Piatek e pagati 35 milioni al Genoa, i rossoneri non si fermano. Il problema del gol lo vogliono risolvere anche attraverso le fasce laterali e per questo c’è un ritorno di fiamma per il nazionale belga Carrasco, 25 anni, ex Atletico, emigrato troppo presto in Cina e già pentito. Carrasco l’anno scorso è stato a un passo anche dalla Juventus, ora Leonardo è un colpo che sta cercando di chiudere. Più difficile convincere Squinzi a mollare Sensi. A centrocampo è arrivato Paquetà che si è inserito meglio del previsto, ma aspettando Biglia, il regista neroverde piace sempre molto. Si lavora, se non sarà per questa sessione di mercato, si stanno gettando le basi per giugno. A questo proposito, sempre per il futuro nel mirino c’è anche Praet della Samp con la possibile cessione di Calhanoglu che non ha mai convinto appieno.