Bucchioni: "Milan, Scamacca o Jovic ma anche Simakan e Anguissa"

Comprerà di sicuro il Milan, il fondo Elliott ha dato l’ok a Gazidis perché tra scudetto e Champions, l’occasione è grande. Qui il problema è un altro, bisogna immettere giocatori in grado di allungare la panchina, ma non troppo ingombranti da turbare la straordinaria chimica dello spogliatoio rossonero. Vi abbiamo sempre detto che servono un difensore centrale e un centrocampista, ora si pensa anche all’attaccante.

Il nuovo infortunio di Ibra un po’ preoccupa e poi un altro centroavanti non c’è, sia Rebic che Leao si trovano meglio partendo dall’esterno.

E allora?

Il Milan cerca giovani e per l’attacco Scamacca piace e non da oggi. Il Sassuolo chiede un ventino e non è poco. Si ragiona sui tempi e sui modi di pagamento. Nel frattempo è stato proposto Jovic che nel Real fa il panchinaro. Il giocatore piace, ma potrebbe essere difficile inserirlo e per ora il Real non ha dato l’ok al prestito. Milik è sempre lì che aleggia, come Giroud.

Nel frattempo Mino Raiola, eterno consigliere della casa, ha proposto anche Brian Brobbey, centroavanti olandese dell’Ajax, 22 anni, in scadenza a giugno. Si può portare a casa per due-tre milioni e il Milan ci pensa.

Poi sappiamo che a Maldini piace Thauvin, ma è un esterno.

E allora veniamo al difensore. Fra la rosa di nomi e di opportunità che circolano e vi abbiamo elencato la settimana scorsa, secondo notizie provenienti dalla Francia, la scelta finale del Milan sarebbe caduta su Mohamed Simakan dello Strasburgo, osservato da diverso tempo. Centrale titolare dei francesi, piace molto, anche l’altra sera contro il Psg è stato il migliore dei suoi, e con il ragazzo l’accordo ci sarebbe già. Lo Strasburgo ha chiesto a lungo venti milioni, ora si dovrebbe chiudere sui quindici.

Infine il centrocampista. Soumarè, 21 anni, del Lille è sempre nel mirino. Ma salgono le quotazioni di Andrè Zambo Anguissa, 25 anni, camerunense del Fulham, che ha giocato anche nel Marsiglia e nel Villareal. Giocatore molto fisico, ma anche con buona tecnica, potrebbe essere l’alternativa a Kessie che oggi in rosa non c’è. Il Milan lo prenderebbe in prestito con diritto di riscatto, il Fukham valuta il giocatore venti milioni e punta all’obbligo di riscatto. Pista calda.

Abbiamo detto di Scamacca, non c’è solo il Milan. Altra candidata forte è la Roma che cerca un attaccante fisicato. Il nuovo direttore Pinto aveva nel mirino l’attaccante del Sassuolo già quando era al Benfica, ma oggi la candidatura dei rossoneri sembra più forte anche se, come detto, i venti milioni richiesti sembrano tanti.