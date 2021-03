Bucchioni: "Rinnovo Gigio? Raiola aspetta di vedere se il Milan tornerà in Champions"

Capitolo Donnarumma. E’ vero che Raiola non ha ancora replicato alla proposta di rinnovo del Milan a otto milioni netti, ma significa poco. Il superprocuratore aspetta semplicemente di vedere se il Milan tornerà in Champions, dettaglio che sposta. Ma sa anche benissimo che il suo assistito sta bene al Milan, che forse sarebbe meglio continuare in rossonero perché anche per un portiere della forza di Donnarumma, è difficile oggi con la crisi economica, strappare molto di più dell’offerta del Milan anche se il ragazzo è a scadenza. Magari fra due-tre anni con Donnarumma ancora comunque giovanissimo per il ruolo, le cose cambieranno e allora meglio restare a Milano adesso, maturare sempre più, incassare e stilare un contratto a lunga scadenza, ma flessibile che dia la possibilità condivisa con la società di analizzare eventualmente una cessione in futuro. A tempo debito.