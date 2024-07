Buongiorno al Napoli, il Torino pensa a Simic per sostiturilo

Il Torino vuole sfruttare nel migliore dei modi i ricavi della cessione di Alessandro Buongiorno. Per questo motivo il presidente granata Cairo, insieme al direttore sportivo Vagnati, starebbe valutando tutte quelle soluzioni che possano fare al caso del nuovo allenatore Paolo Vanoli.

Nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti nomi per la difesa del Torino, quello del giovane difensore brasiliano Welington su tutti, anche se il classe 2001 del Sao Paolo sembrerebbe essere oramai destinato al Southampton, in Premier League. Ed ecco che la lista della dirigenza granata si infittisce di nomi nuovi, giovani e di prospettiva, come ad esempio quello di Leo Balerdi del Marsiglia o del 20enne del Borussia Dortmund Coulibaly, ai quali si è aggiunto a sorpresa anche quello di Jan-Carlo Simic del Milan.

Secondo Tuttosport, fra tutti i nomi fatti fino a questo momento il serbo potrebbe essere una vera e propria opportunità per il Torino, considerato il fatto che allo stato attuale rossoneri non possono chiedere la luna per lui, visto che Simic non ha risposto positivamente alla proposta di rinnovo fatta dal club e c'è il concreto rischio di perderlo a parametro zero.