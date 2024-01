Buongiorno-Milan: interesse confermato da Cairo. Per il futuro...

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a margine dell'Assemblea di Lega iniziando dal summit avuto col presidente federale Gabriele Gravita in merito alla possibilità di togliere alla Lega il diritto di veto per quel che riguarda le riforme del calcio: "L'Assemblea si è espressa in modo compatto e unanime con Gravina rispetto ai temi. Noi come Serie A, visto che manteniamo il calcio e lo sport italiano con le contribuzioni fiscali, vogliamo contare di più. Anche perché le perdite col Covid sono quadruplicate. Non avendo avuto un aiuto dallo stato c'è voglia di autodeterminarsi, non si può minimamente rinunciare al diritto di veto".

C'è stato qualcosa fra Buongiorno ed il Milan?

"Non è successo nulla, semplicemente il Milan era interessato ma noi ed il giocatore abbiamo detto che non era in vendita. E' stato tutto molto semplice, ci siamo visti a cena per dircelo ma sarebbe bastata una telefonata. Ci siamo ripromessi di non riparlarne, noi ed il giocatore abbiamo detto chiarissimamente di no".

Quanto costa?

"Non lo so, non ci ho pensato".