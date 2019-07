C. Garcia: "Leao dovrebbe sbarcare a Milano stasera o domani mattina"

Claudia Garcia, giornalista portoghese, ha pubblicato su Twitter questo aggiornamento sul mercato del Milan ed in particolare sul possibile arrivo di Rafael Leao: "Rafael Leao 'dovrebbe' viaggiare o stasera o domattina da Lisbona per Milano per sostenere le visite mediche e firmare per il Milan".

#RafaelLeão "dovrebbe" viaggiare o stasera o domattina da Lisbona per #Milano per sostenere le visite mediche e firmare per il #Milan. — Claudia Garcia (@claubgarcia) July 29, 2019