Calciomercato Milan, Marchetti: "In attesa di capire del difensore, presi due attaccanti del 2006"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso nel suo editoriale per TMW sul calciomercato del Milan: "Il Milan in attesa di capire se ci sarà lo spazio tecnico per andare a chiudere il difensore ha preso, proprio da Verona, due giocatori offensivi, entrambi di fascia sinistra: Richi Agbonifo e Alphadjo Cissé entrambi del 2006.

Dal Milan alla Salernitana è invece in arrivo Pellegrino: è arrivato anche l’ok della FIFA al tesseramento del giocatore che a partire dall’estate 2023 vestirà la maglia del terzo club diverso. E’ arrivato Boateng in città e firmerà il suo contratto di sei mesi con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

Ufficiale Pasalidis e trattativa avanzata per il capitano del Preston, Alan Browne".