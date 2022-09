Calciomercato soddisfacente, ma ora c'è solo il campo: ed è già derby! La probabile formazione del Milan

MilanNews.it

Il calciomercato del Milan si è chiuso l'altro ieri con tanti acquisti che hanno, almeno sulla carta, alzato il livello e il potenziale della rosa a disposizione di Stefano Pioli. E il tecnico rossonero non può che esserne soddisfatto: "Il nostro - ha spiegato in conferenza stampa - è un percorso condiviso: investire in giovani di talento e di prospettiva, confermando un blocco di giocatori che ha già dimostrato di essere molto competitivo e con ancora ampi margini di miglioramento".



Ora c'è solo il campo

Ed è da oggi - questa la sensazione che si respirava nelle ultime ore a Milanello - che bisogna tornare a ribadirlo con forza. Alle 18:00, infatti, in un San Siro sold-out, il Milan ospiterà l'Inter per il primo derby della stagione e i rossoneri, guidati dal neo acquisto De Ketelaere e dal blocco della passata stagione - Pioli docet - hanno tutta l'intenzione di ribadire le gerarchie dell'annata scorsa: "Vedo una partita equilibrata e gli episodi potranno fare la differenza. Noi dovremmo avere la lucidità per uscire favoriti dagli episodi. Dobbiamo avere la nostra identità, portandola avanti nel corso della gara al di là di ciò che accade".

La probabile formazione

Per fare ciò, Pioli si affiderà a quella che può essere considerata la nuova formazione titolare del Milan 2022-2023: Maignan in porta, difesa a 4 con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, Tonali-Bennacer in mediana con Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Messias (favorito su Saelemaekers) e al centro da De Ketelaere. Recuperato per la panchina Origi, siederà al fianco di Brahim Diaz, Adli e degli altri nuovi acquisti. Indisponibili Rebic, Ibrahimovic e Krunic.