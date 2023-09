CBS - Milan, nella notte tentativo sfumato per il prestito di Jonathan David

Secondo quanto riportato da CBS Sports il Milan, nella notte, avrebbe fatto un tentativo per portare in prestito alla corte di Pioli l'attaccante canadese Jonathan David, in forza al Lille. Uno sforzo vano per la dirigenza di via Aldo Rossi: il giocatore vuole rimanere nel club francese dove è felice. Il suo contratto scade nel 2025.