Ceccarini: "Il Milan proverà a fare un tentativo per David. In difesa piace Badiashile, ma ad una condizione"

La società rossonera ha già fissato da tempo i due obiettivi per gennaio: attaccante e difensore. Per quanto riguarda la punta centrale, il Milan di sicuro proverà a fare un tentativo per Jonathan David del Lille. Se la richiesta sarà sempre di 40 milioni difficilmente l’operazione decollerà. E quindi ecco che si stanno valutando anche altre ipotesi. Il Milan parallelamente è in forte pressing su Matija Popovic, classe 2006, il cui contratto con il Partizan scadrà il prossimo 31 dicembre.

L’accordo è a un passo. Per lui è pronto un contratto fino al 2028. Sul fronte della difesa, il club rossonero sta cercando l’opzione migliore. E a tal proposito il Milan guarda ancora in casa Chelsea. Una delle opzioni infatti è rappresentata da Badiashile. La condizione però è che la società inglese apra ad un prestito. Da non escludere anche Kiwior, che non sta trovando molto spazio all’Arsenal.