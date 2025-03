Ceccarini: "Milan, è sempre Ricci il primo obiettivo. Loftus-Cheek in uscita"

Fare più punti possibili in campionato in queste ultime 10 giornate e provare a vincere la Coppa Italia. Sul campo il Milan cercherà di ottenere il massimo ma è chiaro che tante attenzioni sono già proiettate sulla prossima stagione. Serve un cambio di marcia per tornare ad essere altamente competitivi. Per cui in attesa di sistemare le questioni interne (che porteranno alla scelta prima di un nuovo direttore sportivo e poi dell’allenatore), il Milan sta portando avanti alcuni piani già stabiliti da tempo.

E per il centrocampo i rossoneri sono sempre in pole position per Samuele Ricci. Un interesse che parte da lontano. Il lavoro del Milan parte da lontano e ora l’obiettivo è convincere Cairo a cederlo a giugno, anche se serviranno non meno di 30 milioni. Nel frattempo tra le alternative in Italia oltre a Frendrup, su cui sta facendo una riflessione anche l’Inter, è spuntato il nome di Fabbian del Bologna. Al momento però è solo un’idea. In uscita c’è invece Loftus-Cheek. Il Milan si sta gia muovendo anche per trovare il sostituto di Theo Hernandez. La strada è segnata. De Cuyper è il giocatore che piace di più. I rossoneri potrebbero spingersi ad offrire una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Molto dipenderà dalle intenzioni del Club Brugge. Se il belga è la prima scelta, un’ipotesi da non sottovalutare è Mitchell del Crystal Palace.