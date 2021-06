Ceccarini: "Milan, occhi su Kalajdzic. Lo Stoccarda lo valuta 25 milioni"

Niccolò Ceccarini, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul mercato del Milan nel suo editoriale per TMW. Questo l'estratto: "Il Milan non ha intenzione di fermarsi e ha messo nel mirino Sasa Kalajdzic dello Stoccarda protagonista di 16 gol in 33 partite nell’ultima stagione in Bundesliga. Un rendimento che ha fatto subito scattare l’interesse da parte di molti club europei. Lo Stoccarda, che nel 2019 lo ha pagato appena due milioni di euro dall’Admira Wacker, lo valuta almeno 25. Il giovane attaccante austriaco ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e potrebbe davvero diventare una grande occasione di mercato. Il Milan sta monitorando la situazione".