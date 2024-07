Ceccarini su Royal: "Offerta del Milan di 12-13 milioni: il Tottenham punta a molto di più"

Il mercato del Milan stenta a decollare, almeno in questo avvio. Tanti nomi sul tavolo rossonero ma ancora nessun affondo definitivo. Al momento le questioni più spinose sembrano essere quella relativa all'attaccante, priorità assoluta dell'estate rossonera, e poi quella che riguarda il terzino destro, con il nome di Emerson Royal in cima alla lista dei desideri. Oggi il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini ha offerto il suo punto di vista in merito nel consueto editoriale domenicale.

Le parole di Niccolò Ceccarini sull'affare Emerson Royal: "Il Milan intanto si muove anche per la fascia destra e sta spingendo forte sull’acceleratore per Emerson Royal. L’idea di Paulo Fonseca è quella di avere sulla destra un giocatore con la stessa fisicità e qualità di Theo Hernandez sulla sinistra. Per lui il Milan si è già fatto avanti con un’offerta di 12-13 milioni di euro ma il Tottenham punta ad ottenere molto di più. La trattativa insomma va avanti".