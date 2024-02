Centravanti del futuro, David può essere il più vantaggioso

Il Milan è a caccia del suo centravanti del futuro. L'assalto vero e proprio arriverà nel corso della finestra estiva di calciomercato, nei mesi tra luglio e agosto, ma i rossoneri hanno già una lista di nomi interessanti su cui provare a puntare le proprie fiches. Uno di questi, seguito dal club rossonero oramai da diverso tempo, è l'attaccante canadese Jonathan David, in forza al Lille.

Un'operazione che potrebbe essere più vantaggiosa di altre, per almeno due motivi. Il primo sono i rapporti ottimi con il club francese, il secondo - più importante - è il fatto che il centravanti andrà in scadenza nel 2025 e non sembra intenzionato a rinnovare. Questo necessariamente abbasserrà il prezzo del suo cartellino, rendendolo più abbordabile.