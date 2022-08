Chalobah può arrivare se Fofana va a Londra: oggi incontro decisivo Chelsea-Leicester

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I destini del mercato rossonero sono decisi anche dal Leicester City. La squadra britannica è in trattativa con il Chelsea per la cessione del difensore francese Wesley Fofana. Perchè è importante? Se i blues riuscissero a chiudere per il calciatore, Trevoh Chalobah sarebbe libero di partire. In questo senso, nelle ultime ore, il Milan ha superato l'Inter nella corsa al centrale inglese. I rossoneri infatti accetterebbero un prestito con diritto di riscatto mentre i cugini nerazzurri non vanno oltre quello secco. Le prossime ore, ca va sans dire, saranno decisive. Lo riferisce Tuttosport.