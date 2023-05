Chelsea, Loftus-Cheek saluta i tifosi al momento del cambio. Direzione Milan?

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, ha salutato tutto il pubblico di Stamford Bridge al momento del cambio nella gara odierna dei Blues contro il Newcastle (al suo posto, al minuto 60', Carney Chukwuemeka). Segnale d'addio?

Come riportato nei giorni scorsi, il centrocampista inglese, in scadenza a giugno 2024, sarebbe finito nel mirino del Milan. E i rossoneri starebbero lavorando per abbassare le richieste del club londinese, per portare così il giocatore sotto la Madonnina nella prossima stagione. Quindi, la domanda sorge spontanea: quello di oggi è stato il suo ultimo saluto ai tifosi del Chelsea? La parola ora passa al mercato.