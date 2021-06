Chelsea, Rudiger nel mirino di Psg, Milan e Tottenham. Avviati i contatti per il rinnovo

Con un solo anno di contratto davanti, le sirene di mercato si fanno sentire sempre di più per Antonio Rudiger, ex difensore della Roma oggi al Chelsea fresco campione d’Europa. Milan, Tottenham e PSG si sono già fatte avanti per il tedesco, ma stando a quanto riportato da Sky Sports UK, i Blues hanno già avviato i contatti per il rinnovo dell’accordo col giocatore. In questa stagione Rudiger ha messo a referto 34 presenze con 22 di queste che sono terminate senza gol al passivo per la formazione di Thomas Tuchel.