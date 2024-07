Colombo lascia il Milan ma giocherà ancora in Serie A: la destinazione

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, Zlatan Ibrahimovic è stato piuttosto chiaro in merito al numero dei giocatori che comporranno la rosa del Milan nella prossima stagione. Per il dirigente svedese avere un organico da 30 calciatori rischia di essere "nocivo", motivo per il quale il Diavolo si starebbe adoperando in questo calciomercato per sistemare altrove quei calciatori che non rientrerebbero nei piani dell'allenatore portoghese.

Fra questi rientra anche Lorenzo Colombo, reduce comunque da una stagione in prestito piuttosto positiva al Monza, dove ha collezionato 25 presenze in Serie A, 4 gol, uno proprio contro il Milan, ed un assist. Nonostante questo, comunque, il futuro del classe 2002 sarebbe lontano da Milano nella prossima stagione, come confermato anche questa mattina da Il Corriere dello Sport dopo le indiscrezioni degli scorsi giorni.

Stando ai colleghi del noto quotidiano capitolino, infatti, Lorenzo Colombo dovrebbe a breve diventare un nuovo calciatore dell'Empoli. Sciolto dunque anche il nodo relativo alla formula del trasferimento dell'attaccante in azzurro, che sarà un semplice prestito secco per un anno.