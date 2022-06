Cork City, comunicato ufficiale: Heffernan acquistato definitivamente dal Milan

MilanNews.it

Il Cork City FC conferma che Cathal Heffernan si trasferirà all'AC Milan, dopo che la squadra italiana ha esercitato l'opzione per ingaggiarlo definitivamente dopo il periodo di prestito.

Heffernan è passato al Milan in prestito a fine gennaio, dopo aver esordito in prima squadra con il City nell'ultima partita della stagione 2021. In precedenza, ha giocato a livello Under 15, 17 e 19 per il club dopo essere arrivato dai Ringmahon Rangers nel 2019.

Commentando la notizia, il capo dell'Accademia di Cork City, Liam Kearney, ha dichiarato: "Cathal ha chiaramente fatto bene mentre era in prestito e ora ha l'opportunità di firmare in modo definitivo. Il fatto che stia ottenendo questa opportunità è una testimonianza del suo duro lavoro e della sua dedizione, così come del lavoro svolto dai suoi allenatori ai Ringmahon Rangers e qui alla nostra accademia. Siamo molto contenti per lui e gli auguriamo buona fortuna per la sua futura carriera”.

Il presidente della città di Cork, Declan Carey, ha espresso i suoi pensieri sulla notizia, dicendo: “Questa è una mossa entusiasmante per Cathal, mentre si imbarca nella fase successiva della sua carriera. Vedere un altro giovane giocatore passare dalla nostra accademia, a un club del blasone del Milan, sottolinea il grande lavoro svolto da Liam Kearney e la sua squadra nella nostra accademia, così come il grande lavoro svolto dai club satelliti, come il Ringmahon Rangers. Vorremmo augurare a Cathal la migliore fortuna per il futuro e staremo tutti a guardare i suoi progressi”.