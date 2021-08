Corriere di Bergamo - Ilicic, l'Atalanta aspetta ancora l'offerta del Milan

Josip Ilicic è in uscita dall'Atalanta, ma per ora il club bergamasco non ha ancora ricevuto nessuna offerta, nemmeno quella del Milan che da tempo ha messo gli occhi sul giocatore. A riferirlo è questa mattina il Corriere di Bergamo che spiega che i nerazzurri restano in attesa di una proposta ufficiale da parte dei rossoneri per il trequartista sloveno.