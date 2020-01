Il Corriere della Sera in edicola questa mattina fa il punto sulla trattativa per Todibo. Il Milan vuole un diritto di riscatto, ma l’affare non è ancora chiuso: il difensore, infatti (che ha parecchie offerte), vorrebbe partire in prestito secco. Il francese sta meditando di aggregarsi al Barcellona in partenza per l’Arabia per giocare la Supercoppa di Spagna.