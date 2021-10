CorSera - Belotti, rinnovo difficile con il Torino: il Gallo è affascinato dal Milan

Si è complicato il rinnovo di Andrea Belotti con il Torino, nonostante il club granata abbia presentato al suo capitano un'offerta molto importante per prolungare il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Come spiega però questa mattina il Corriere della Sera, il Gallo è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia del Milan, che negli ultimi giorni sembra aver manifestato il suo interesse per il centravanti italiano.