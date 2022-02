CorSera - Il Milan lavora per l'estate: Botman vicino, e occhio a Sanches

Il rinnovo di Theo Hernandez si aggiunge a quelli di Calabria, Saelemaekers, Kjaer, Pioli e Gabbia. Come sottolinea il Corriere della Sera, il Milan pensa al futuro e sta già lavorando per l’estate. L’olandese Botman, difensore attualmente in forza al Lille, è sempre più vicino. E si spinge anche per il suo compagno di squadra, il centrocampista Renato Sanchez: il portoghese sostituirebbe Kessie, che vuole il Barcellona.