CorSera - Il Milan spera di chiudere la partenza di Bakayoko verso la Turchia

Secondo quanto riferisce questa mattina il Corriere della Sera in merito al mercato del Milan, il club di via Aldo Rossi spera di riuscire a chiudere la partenza di Tiemoué Bakayoko in Turchia in questo mese di gennaio. Il centrocampista francese, il cui cartellino è di proprietà del Chelsea (è a Milanello in prestito), piace soprattutto all'Adana Demirspor di Vincenzo Montella.