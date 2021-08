CorSera - Insigne in uscita: l'agente ha sondato Milan e Inter

Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza tra un anno e potrebbe non rinnovare con il Napoli. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, il giocatore vuole un ingaggio da 6 milioni, cifra giudicata esagerata da De Laurentiis. Piuttosto di cedere a richieste giudicate troppo esose, il patron azzurro è pronto a correre il rischio di perderlo a costo zero. Nel frattempo - scrive il CorSera - il procuratore di Insigne sonda il terreno con il Milan (che in quel ruolo, però, ha già Rebic e Leao) e, soprattutto, con l’Inter, affascinata dall’idea di prenderlo la prossima estate senza esborso per il cartellino.