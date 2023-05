CorSera - Kamada ha già aperto ai rossoneri: merito anche del fascino che il Milan esercita in Oriente

MilanNews.it

Dopo Keisuke Honda, che ha indossato la maglia rossonera dal 2014 al 2017, il Milan potrebbe arruolare presto un altro giapponese, vale a dire Daichi Kamada che ha il contratto in scadenza con l'Eintracht Francoforte e dunque in estate si libererà a zero. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, il centrocampista ha già aperto al trasferimento a Milanello: merito anche del fascino che il club di via Aldo Rossi continua a esercitare in Oriente.