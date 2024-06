CorSera - Milan, alcuni club sauditi hanno messo nel mirino Bennacer

Secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, alcuni club dell'Arabia Saudita avrebbero messo nel mirino Ismael Bennacer, centrocampista che ha un contratto con il Milan fino al 2027 e che guadagna 4 milioni di euro più bonus. Il campionato saudita è in continua crescita e l'algerino lo apprezza molto, da capire se è un'opzione già ora o se vuole restare ancora pr qualche stagione nel calcio europeo.

Visto che la permanenza di Bennacer è in dubbio, in via Aldo Rossi si stanno guardando intorno: oltre a Youssouf Fofana, il Milan tiene d'occhio con grande attenzione la situazione che riguarda Adrien Rabiot. Nei giorni scorsi ci sarebbe anche già stato un contatto con la madre-agente per capre la fattibilità dell'operazione.