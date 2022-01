CorSera - Milan, Belotti resta una possibilità concreta

Come riporta il Corriere della Sera, il Milan, in vista del mercato estivo, sta già lavorando sull’attacco. Olivier Giroud ha un contratto fino al 2023, ma non è più un ragazzino, mentre Ibrahimovic potrebbe rinnovare il suo accordo in scadenza a giugno (la decisione sarà presa in primavera).I rossoneri stanno cercando un uomo nuovo, un po’ più giovane dei due centravanti attualmente presenti in rosa: Belotti si svincola dal Torino e rimane una possibilità concreta.