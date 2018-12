CorSera - Milan-Chelsea: si continua a lavorare sottotraccia all’ipotesi di uno scambio Higuain-Morata

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina in merito al mercato di gennaio del Milan, si starebbe continuando a lavorare sottotraccia all’ipotesi di uno scambio Higuain-Morata con il Chelsea. Al Pipita piacerebbe tornare a lavorare con Sarri, mentre lo spagnolo spinge da tempo per un ritorno in Italia.