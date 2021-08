Il Milan ha appena piazzato il colpo Florenzi, ma il lavoro di Maldini non è ancora finito. Come riporta il Corriere della Sera, che fa il punto sulle prossime mosse di mercato del club rossonero, i prestiti di Pellegri e Bakayoko sono a un passo, mentre col Bordeaux per Adli la trattativa è ancora in corso.