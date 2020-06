CorSera - Milan-Milenkovic: i rossoneri potrebbero inserire Paquetà nell'operazione

Il Milan segue da tempo Nikola Milenkovic e vorrebbe inserirlo nella rosa della prossim stagione. Non sarà però facile visto che la richiesta della Fiorentina è piuttosto alta: i viola lo valutano non meno di 40 milioni di euro. Per abbassare l'esborso cash, i rossoneri potrebbero inserire nella trattativa Lucas Paquetò, centrocampista brasiliano su cui la Fiorentina ha già messo gli occhi da gennaio.