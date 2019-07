CorSera - Milan, nelle prossime ore possibile incontro decisivo con la Lazio per Luan Capanni

Secondo quanto riferisce corriere.it, il Milan è al lavoro anche per rinforzare il suo settore giovanile e per questo ieri a Casa Milan c'è stato un summit tra Zvonimir Boban e l’attaccante brasiliano classe 2000 della Lazio, Luan Capanni, il quale ha già debuttato in Serie A nell'ultima giornata dello scorso campionato contro il Torino. Nelle prossime ore ci potrebbe essere l’incontro decisivo con il ds biancoceleste Tare per il suo trasferimento in rossonero.